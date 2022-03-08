В Роскомнадзоре опровергли информацию о том, что в России вновь заработал Rutracker

По данным Роскомнадзора, доступ к сайту на территории страны по-прежнему ограничен. Кроме того, ресурс все еще входит в перечень сайтов, содержащих информацию, распространяемую с нарушением авторских прав.
Новости о том, что RuTracker вновь заработал, появились после того, как российские власти предложили отменить уголовную и административную ответственности за «пиратство», если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Однако в Минцифры заявили, что сейчас не ведется обсуждения предложения по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения.
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