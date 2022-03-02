Как распознать фейковые новости в условиях «специальной военной операции» на территории Украины? Вот инструкция

24 февраля Россия начала «специальную военную операцию» на территории Украины. Одномоментно в интернете появилось множество фейковых новостей. «Собака.ru» совместно с академическим руководителем образовательной программы «Медиакоммуникации», доцентом факультета Школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ Егором Королевым объясняет, как уберечь себя и своих близких от дезинформации.
1. Изучите ресурс
Обратите внимание, насколько известно и авторитетно издание, публикуют ли на сайте оригинальный контент, не замечали ли за ним дезинформацию ранее, есть ли информация о сотрудниках. Как правило, если это аккредитованное средство массовой информации с хорошей репутацией — в нем меньше шансов усомниться. Если ресурс малознакомый, а среди старых публикаций есть формулировки вроде «шокирующее видео» или слухи о личной жизни медийных личностей — это должно насторожить.
Что касается аккаунта в социальной сети — проверьте, как давно он существует, есть ли в профиле уникальные фотографии и видео (если это частное лицо — личная информация). Если страница новая, на ней публикуют в основном репосты из других каналов или она и вовсе пустая, стоит усомниться в достоверности такого источника.
2. Обратите внимание на первоисточник
Посмотрите, на что ссылается автор. В материалах обычно есть гиперссылки, например, на официальные документы, информационные агентства и другие. К текстам с анонимными информаторами или источниками «близкими к кому-либо» стоит относится с особой осторожностью. Бывает, что журналисты публикуют информацию без подтвержденных данных, но в профессиональном сообществе обычно подчеркивают этот факт (например, указывают, что «информация пока не установлена»), а не упускают его намеренно.
3. Выделите особенности текста
Вместо конкретики и рациональных доводов, в фейках и пропагандистских новостях часто содержится множество эмоционально окрашенных слов — они провоцируют у читателя сильную реакцию, например, злость или страх. Поэтому всегда сохраняйте критическое мышление и спрашивайте себя: не продвигают в том или ином тексте один и тот же взгляд и с какой целью информацию преподносят.
4. Проверьте достоверность фото и видео
Наличие фото или видеоматериалов не подтверждают достоверность информации. Иногда снимок может быть отредактирован, а видео сделано совсем не в то время и не в том месте. Обычному пользователю трудно отличить оригинал от подделки, но если решили стать настоящими профессионалами в этом вопросе, вот несколько вспомогательных сервисов: Tineye — для поиска первоисточника фото, Exif.regex — для определения даты фото. Чтобы проверить, является ли видео новым, воспользуйтесь сервисом Youtube Data Viewer — он поможет найти подобные ролики и сам первоисточник. Есть инструмент Metadata2go, позволяющий определить дату съемки, геолокацию, устройство. Но важно помнить — метаданные также могут быть искажены либо из-за сброса настроек на компьютере, либо намеренно. Если хотите проверить материал на использование DeepFake — технологии синтеза изображения, основанной на искусственном интеллекте, которую используют для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходники — обратитесь к сервису Scanner.deepware.
5. Поищите такую же информацию в других источниках
Вбейте текст в поисковые строки «Яндекс» или Google и посмотрите, что пишут другие. Сравните подачу и данные российских и зарубежных проправительственных и независимых ресурсов — это поможет, как минимум, взглянуть с разных сторон на происходящее и сформулировать собственную точку зрения на конкретную ситуацию. Проверьте информацию самостоятельно: например, если увидели, что произошел взрыв на площади, — посмотрите по геолокации в социальных сетях, есть ли видео с места происшествия у других пользователей.
Академический руководитель образовательной программы «Медиакоммуникации», доцент факультета Школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ:
«В это время борьба с фейками и попытки их избежать утопичны — даже серьезные аналитики и эксперты не могут быстро верифицировать информацию. В любой чрезвычайной ситуации никому и ничему не доверяйте, потому что недостоверная информация множится со скоростью света.
Но что делать и как успокоить себя?
- Первое — ищите несколько точек зрения и выделяйте в них общую середину: обратитесь к российским и зарубежным ресурсам.
- Второе — тщательно проверяйте информацию. Например, если в новостях пишут, что произошел теракт — посмотрите в социальных сетях по геолокации, есть ли подтверждения этому факту у рядовых пользователей.
- Третье — перестаньте тиражировать информацию, в которой вы не уверены. Даже если вам сообщили об этом любимые артисты, знакомые или родственники, помните, что прежде всего это — обыватели, которые, вероятно, не разбираются в военной технике и не знают, что такое взрыв в тротиловом эквиваленте. Приведу простой пример: многие наверняка слышали, что Петербург построен на костях. В своей книге «История Петербурга наизнанку. Заметки на полях городских летописей» журналист Дмитрий Шерих опроверг эту информацию, опираясь на факты. Он утверждает, что на самом деле это — большой миф — и такое заключение появилось из воспоминаний одного иностранца. Но кто и как теперь может найти концы? Вся история человечества состоит из стереотипов и фейков. И наша задача — не в том, чтобы от них избавиться, а в том — чтобы перестать их хотя бы распространять».
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