Как распознать фейковые новости в условиях «специальной военной операции» на территории Украины? Вот инструкция

1. Изучите ресурс

Обратите внимание, насколько известно и авторитетно издание, публикуют ли на сайте оригинальный контент, не замечали ли за ним дезинформацию ранее, есть ли информация о сотрудниках. Как правило, если это аккредитованное средство массовой информации с хорошей репутацией — в нем меньше шансов усомниться. Если ресурс малознакомый, а среди старых публикаций есть формулировки вроде «шокирующее видео» или слухи о личной жизни медийных личностей — это должно насторожить.

Что касается аккаунта в социальной сети — проверьте, как давно он существует, есть ли в профиле уникальные фотографии и видео (если это частное лицо — личная информация). Если страница новая, на ней публикуют в основном репосты из других каналов или она и вовсе пустая, стоит усомниться в достоверности такого источника.

2. Обратите внимание на первоисточник

Посмотрите, на что ссылается автор. В материалах обычно есть гиперссылки, например, на официальные документы, информационные агентства и другие. К текстам с анонимными информаторами или источниками «близкими к кому-либо» стоит относится с особой осторожностью. Бывает, что журналисты публикуют информацию без подтвержденных данных, но в профессиональном сообществе обычно подчеркивают этот факт (например, указывают, что «информация пока не установлена»), а не упускают его намеренно.