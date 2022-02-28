Роскомнадзор потребовал от TikTok не рекомендовать несовершеннолетним контент «военной направленности»

«В социальной сети TikTok Роскомнадзором выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер», — сказано в заявлении.

Накануне Роскомнадзор уже потребовал от Google ограничить доступ к фейкам про «специальную военную операцию» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) в контекстной рекламе. Помимо этого, РКН предупредил владельцев российских интернет-ресурсов об ответственности «за распространение рекламных сообщений с недостоверной информацией».