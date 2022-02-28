18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Роскомнадзор потребовал от TikTok не рекомендовать несовершеннолетним контент «военной направленности»

Поделиться:

Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok не выводить в рекомендации для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«В социальной сети TikTok Роскомнадзором выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории. При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер», — сказано в заявлении.

Накануне Роскомнадзор уже потребовал от Google ограничить доступ к фейкам про «специальную военную операцию» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) в контекстной рекламе. Помимо этого, РКН предупредил владельцев российских интернет-ресурсов об ответственности «за распространение рекламных сообщений с недостоверной информацией».

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: