Представители IT-сферы опубликовали открытое письмо против военной спецоперации на Украине

Среди тех, кто не поддерживает действия на Украине, сотрудники HeadHunter, «Яндекса», «Ситимобила», «ЮMoney», «Додо пиццы», Skyeng, «Сбера», ABBYY, «Циана», «Авиасейлса», «Тинькофф», JetBrains, Skillbox, VK, «ВКонтакте», «Одноклассников», «Авито», ВТБ, Semrush, МТС, Arrival, Ozon, «Билайна», Wildberries и других крупных компаний.

«Наши страны всегда были близки друг другу. И сегодня мы волнуемся за наших украинских коллег, друзей, родных. Мы обеспокоены и морально угнетены тем, что сейчас происходит в городах Украины», — говорится в письме.

«В своей работе мы делаем лучшие продукты, лучший сервис, мы искренне делаем все, чтобы российскими ИТ-решениям можно было гордиться», — отмечают авторы письма. По их словам, Россия должна ассоциироваться «с миром и прогрессом». Также они подчеркивают, что прогресс и развитие технологий во благу человека возможны лишь в условиях «сотрудничества, разнообразия точек зрения, обмена информацией и открытого диалога».