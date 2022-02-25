Meta отказалась исполнять требования Роскомнадзора по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ

«Вчера российские власти приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов», — написал он.

Напомним, Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook из-за блокировки аккаунтов четырех российских СМИ (телеканал «Звезда», информационное агентство «РИА Новости», интернет-площадки «Лента.ру» и «Газета.ру»). В ведомстве обвиняют соцсеть в «причастности к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». В Роскомнадзоре также заявили, если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат.