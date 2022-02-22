«Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами»: сенатор Совфеда — о санкциях

О пакете с пакетами — из речи в ходе обсуждения договоров с ЛНР ДНР в Совете Федерации:

Ох как вчера закудахтали наши оппоненты о нарушениях международного права. Как их это начало бесить! Опять превратили обсуждение в притворство! А СМИ-иноагенты опять стебутся над этой ситуацией. А Киев, как садомазохист, требует болезненных санкций для России. В их манере хочу им сегодня ответить. Как говорят у нас в России. Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в нашем доме.