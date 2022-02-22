Видео дня: большой кот Шлепа зачитал рэп «за мир и против войны»

«У вас из крутого только ваши прыщи, в сравнении с Флоппой (он же Шлепа, он же большой русский кот, — прим. ред.) вы — гнилье. Но вы всегда включаете заднюю, вы думаете, что круто фристайлите, но это не рэп. Вы считаете себя гангстерами, но это бред», — зачитывает кот. Далее Шлепа диссит тех, кто «разбрасывается пустыми угрозами», потому что «просто хочется внимания», и вновь заявляет: «Вы знаете, что ваш рэп не хитовый — засуньте ваши строки мне между яйцами».

Свое заявление также опубликовали хозяева большого кота. «Мы категорически против использования образа Большого Шлепы для иллюстрации текущих политических событий. Большой Шлепа родился в Украине, живет в России и принадлежит всему миру. Большой Флоппа за мир и против войны», — говорится в тексте заявления.

Большой Шлепа, также известный как просто Шлепа, Гоша (это имя было дано ему при рождении) или Большой русский кот, — четырехлетний каракал и интернет-знаменитость. Он родился 21 декабря 2017 года в киевском кошачьем питомнике. В возрасте четырех месяцев его приобрела семья Бондаревых из Москвы — Андрей и Елена. Популярность Шлепе пришла в декабре 2019 года, когда хозяева опубликовали фото, где он лежит на подоконнике вместе с котом Жорой. В январе 2020 года за свои большие уши Гоша получил прозвище Big Floppa, под которым впоследствии и стал известен.