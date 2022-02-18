«Если человек забыл одеться от усталости? Он всю ночь убирал снег!»: Ургант — о штрафах для голых пассажиров метро в Петербурге

О штрафах для голых пассажиров метро в Петербурге — в эфире «Вечернего Урганта»:

Власти Петербурга хотят ввести штрафы для голых пассажиров в метро. Теперь за это полагается штраф от 100 до 50 тысяч рублей. А почему такой разброс? Потому что и люди голые разные бывают. Мы же с тобой петербуржцы, мы знаем, бывает, едет человек голый в метро — да и не интересно, ну голый и голый, ну 100 рублей заплати и едь дальше. А есть такие голые пассажиры — ты ему сам пять тысяч дашь, чтобы он проехал свою остановку и подзадержался! Чтобы все, как говорится... А бы случай: человек невысокого роста держался за поручень, а поручень взял и вышел на «Горьковской»…

А что делать рассеянному с улицы Бассейной, простите? Вот этим людям? Это же не литературный герой, таких людей много в Петербурге! Если человек забыл одеться от усталости просто? Он всю ночь убирал снег! Забыл надеть одежду, сел в метро, заснул, просыпается, не понимает, где он, спрашивает: «Что за станция такая? "Площадь Ленина"? "Лесная»?"» А пассажиры говорят: «Это город Ленинград. Вы пять тысяч заплатите и хозяйство приберите!».