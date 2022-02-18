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«Если человек забыл одеться от усталости? Он всю ночь убирал снег!»: Ургант — о штрафах для голых пассажиров метро в Петербурге

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Актер и телеведущий Иван Ургант высказался о возможных штрафах для голых пассажиров метро в Петербурге. И даже вступился за них: «Если человек забыл одеться от усталости просто? Он всю ночь убирал снег!». 

Фото: Слава Филиппов

Иван Ургант

О штрафах для голых пассажиров метро в Петербурге — в эфире «Вечернего Урганта»:

Власти Петербурга хотят ввести штрафы для голых пассажиров в метро. Теперь за это полагается штраф от 100 до 50 тысяч рублей. А почему такой разброс? Потому что и люди голые разные бывают. Мы же с тобой петербуржцы, мы знаем, бывает, едет человек голый в метро — да и не интересно, ну голый и голый, ну 100 рублей заплати и едь дальше. А есть такие голые пассажиры — ты ему сам пять тысяч дашь, чтобы он проехал свою остановку и подзадержался! Чтобы все, как говорится... А бы случай: человек невысокого роста держался за поручень, а поручень взял и вышел на «Горьковской»…  

А что делать рассеянному с улицы Бассейной, простите? Вот этим людям? Это же не литературный герой, таких людей много в Петербурге! Если человек забыл одеться от усталости просто? Он всю ночь убирал снег! Забыл надеть одежду, сел в метро, заснул, просыпается, не понимает, где он, спрашивает: «Что за станция такая? "Площадь Ленина"? "Лесная»?"» А пассажиры говорят: «Это город Ленинград. Вы пять тысяч заплатите и хозяйство приберите!».

Напомним, в ноябре Иван Ургант высмеял идею «дворник-шеринга» в Петербурге и даже исполнил рекламный джингл инициативы. В январе заявил, что для финала шоу «Ледниковый период» идеально подойдет угол Невского и Марата (спойлер: потому что «там очень хороший, ровный лед»!).

Недавно Ургант в шуточной форме прокомментировал увольнение петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной — и прочитал стих Хармса. Также актер пошутил о 100-процентном иммунитете к COVID-19 в Петербурге. А еще предложил перенести войну лет на 700, потому что в ближайшие столетия она никак не укладывается в календарь

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