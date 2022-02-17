Россияне все-таки смогут поиграть в «Свадебные истории». Разработчики The Sims намерены выпустить дополнение без изменений

В начале февраля сотрудники EA и Maxis объявили о решении не выпускать в России дополнение для The Sims 4 «Свадебные истории», в котором игроки могут организовать свадьбу своих симов, устроить девичники и мальчишники, а также заняться другими свадебными хлопотами. Точная причина тогда не называлась — в своем письме разработчики указывали на то, что они не смогут «свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира» так, они это себе представляют.

После критики со стороны игроков разработчики пересмотрели свое решение. Теперь релиз дополнения «Свадебные истории» запланирован на 23 февраля. Планируется, что набор будет выпущен в России безо всяких изменений