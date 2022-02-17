Россияне все-таки смогут поиграть в «Свадебные истории». Разработчики The Sims намерены выпустить дополнение без изменений

Россияне все-таки смогут поиграть в дополнение «Свадебные истории» игры The Sims 4. Разработчики намерены выпустить набор без изменений и «полноценно рассказать историю однополой пары Кэм и Дом в России».
В начале февраля сотрудники EA и Maxis объявили о решении не выпускать в России дополнение для The Sims 4 «Свадебные истории», в котором игроки могут организовать свадьбу своих симов, устроить девичники и мальчишники, а также заняться другими свадебными хлопотами. Точная причина тогда не называлась — в своем письме разработчики указывали на то, что они не смогут «свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира» так, они это себе представляют.
После критики со стороны игроков разработчики пересмотрели свое решение. Теперь релиз дополнения «Свадебные истории» запланирован на 23 февраля. Планируется, что набор будет выпущен в России безо всяких изменений
Из официального обращения к игрокам от команды The Sims:
Изначально мы посчитали, что не сможем полноценно рассказать историю однополой пары Кэм и Дом в России, и наилучшим решением виделось не выпускать набор на территории страны. С тех пор мы внимательно следили за отзывами и эмоциями наших игроков — мы видели и слова поддержки нашего решения, и просьбы заботиться обо всех участниках сообщества. Для нас одинаково важно отстаивать наши ценности, в том числе бороться с гомофобией, а также делиться такими историями с теми, кто больше всего в этом нуждается.
Мы тщательно проанализировали наши возможности и сейчас активно работаем над выпуском набора «Свадебные истории» в России, осознав, что можем сделать больше, чем мы изначально предполагали. Набор выйдет без каких-либо изменений и будет содержать полную сюжетную линию Дом и Кэм. Для нас сообщество The Sims — комфортное пространство для всех, кто верит в любовь без стереотипов.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.