«Войну нельзя начинать, в "Крокусе" концерт Лепса и Агаларова»: Ургант — о ситуации на границе с Украиной

О войне, которая никак не ложится в календарь:

Митя, а когда война, они говорили? 16 числа [февраля]? Это плохо! У Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Получается, она уже произвольную будет катать во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты.

А куда перенести? Там дальше весна начинается, 8 марта. Это, конечно, хороший день: как говорится, подарок всем женщинам. Но войну нельзя начинать, потому что в «Крокусе» концерт Лепса и Агаларова. Нельзя совмещать, все пойдут туда. Потом что? Весна, Великий пост. Плохо там война дальше. Вообще война не ложится в календарь никак.

Смотрите, в июне фестиваль «Дикая мята», там группа «Кис-кис», какая война? У меня есть предложение. Давайте отменять не будем все-таки, но перенесем на 700 лет. Дождемся, когда на нас нападут марсиане, и тогда мы все вместе, забыв про все это, все вместе, всей нашей дружной семьей объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО.