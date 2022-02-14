Валентинка дня: Матильда Шнурова перестала скрывать нового бойфренда (спойлер: вы его знаете!)

Антон Криворотов родился 5 сентября 1986 года в семье российских врачей-стоматологов. Его прадедушка Александр Иванович Евдокимов — знаменитый советский челюстно-лицевой хирург и ученый-стоматолог, в честь которого получил название Московский государственный медико-стоматологический университет.

В 2005 году Криворотов подписал контракт с «Камеди Клаб» и некоторое время являлся региональным резидентом клуба, выступая с различными миниатюрами. В 2019 году он стал главным героем проекта «Холостяк».