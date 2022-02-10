Разработчики The Sims 4 не выпустят в России дополнение «Свадебные истории» из-за двух ЛГБТ-симов

Из официального обращения к игрокам от команды The Sims:

Личные истории, которые игроки смогут рассказать в наших наборах, лежат в основе всего, что мы создаем. В наборе «Свадебные истории» мы хотели познакомить вас с Дом и Кэм, чья любовь отражает личный опыт многих членов нашего сообщества и команды разработки. Однако в процессе создания набора и разработки сюжетной линии мы поняли, что не сможем свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира так, как мы ее представляем.

Основа нашей работы в The Sims — возможность создать любую историю без ограничений. Отказавшись от истории Кэм и Дом, мы были бы вынуждены пойти на компромисс с нашими ценностями. Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений.

Что же это означает для вас, наших игроков? Поскольку мы не можем рассказать историю Кэм и Дом без существенных изменений, мы приняли решение отказаться от выпуска набора «Свадебные истории» на территории России. К сожалению, это означает, что российские игроки The Sims не смогут приобрести данный игровой набор.