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Разработчики The Sims 4 не выпустят в России дополнение «Свадебные истории» из-за двух ЛГБТ-симов

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В России не будет доступно дополнение для игры The Sims 4 «Свадебные истории», в котором игроки могут организовать свадьбу своих симов, устроить девичники и мальчишники, а также заняться другими свадебными хлопотами. В наборе также появляются персонажи Дом и Кэм, «чья любовь не знает границ».

etonastenka / Shutterstock.com

Точная причина, почему студия Maxis решила не выпускать дополнение «Свадебные истории» в России, не называются. Однако в своем письме к игрокам разработчики указывают на то, что они не смогут «свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира» так, они это себе представляют.

Из официального обращения к игрокам от команды The Sims:

Личные истории, которые игроки смогут рассказать в наших наборах, лежат в основе всего, что мы создаем. В наборе «Свадебные истории» мы хотели познакомить вас с Дом и Кэм, чья любовь отражает личный опыт многих членов нашего сообщества и команды разработки. Однако в процессе создания набора и разработки сюжетной линии мы поняли, что не сможем свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира так, как мы ее представляем.

Основа нашей работы в The Sims — возможность создать любую историю без ограничений. Отказавшись от истории Кэм и Дом, мы были бы вынуждены пойти на компромисс с нашими ценностями. Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений.

Что же это означает для вас, наших игроков? Поскольку мы не можем рассказать историю Кэм и Дом без существенных изменений, мы приняли решение отказаться от выпуска набора «Свадебные истории» на территории России. К сожалению, это означает, что российские игроки The Sims не смогут приобрести данный игровой набор.

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