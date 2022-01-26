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Какой он — «питерский москвич»? Объясняем на примере одной картинки

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Кто он — этот загадочный «питерский москвич»? Объясняем на примере одного концепта от художника Nidgus. В комплекте идут «негативные мысли, оставленные в Москве»!

Первый такой «комплект» под названием «Nidgus Office edition» художник из Москвы создал в марте 2021 года. Позже вышел набор «Home office» с «курьером «Кухни на районе» в комплекте». Следующие концепты художник представлял уже в рамках коллаборации с Telegram-каналом «Москва сейчас» — «Модник с Китай-города», «Покоритель Москва-сити», «Житель замкадья», «Интеллигент из Хамовников» и другие.

Nidgus

О том, как пришел к идее игрушечных комплектов — из историй в своем Instagram:

Я долгое время владел, например, только монтажными программами и PowerPoint. Но, зная эти ограничения, ты в этих рамках и думаешь. Допустим, этого уже хватит, чтобы нарисовать простенький мультфильм. Придумывая этот мультфильм, ты просто подгоняешь весь сюжет под свои возможности.

Вот и наступает момент, когда, допустим, PowerPoint тебе мало и ты начинаешь изучать новые инструменты, которые открывают не только хард-скиллы, но и дают простор для воображения. Например, когда я открыл для себя Illustrator и инструмент «Перо», жизнь перевернулась с ног на голову и я сразу подумал: «Теперь я могу нарисовать все». Такая же история с 3D, только все еще ярче, потому что в программе Blender можно делать абсолютно все.

Далее я открываю приложение, где можно отсканировать себя в 3D — «In3D». Просто соединяю свою фигурку с прозрачным материалом у себя в голове и понимаю, что можно сделать набор игрушек с собой. Вообще наборы игрушек — это первое, что тебе может прийти [в голову], когда изучаешь 3D. Это одна из причин, почему так много NFT продаются в игрушечных коробках.

Соединяю все это дело с тем, что люди давно сидели на «удаленке», да и я сам начал скучать по комплексны обедам и прочим офисным вещам. Понимаю, что это сюр, а, значит, прикольно! И получается следующее — наборы с игрушками на абсурдную тематику.

Резюмируя весь предыдущий хаос мыслей получается, что каждая идея строится, во-первых, на каком-то личном опыте (я за каждую работу в своем Instagram могу рассказать, почему она появилась), Во-вторых, каждая работа это результат, который появился не из позиции «О, возьму-ка я вот эту идею и украду бездумно». Все это опять-таки не мгновенный результат, а некий опыт, который ты накапливаешь в виде тех же исполнительских скиллов, чтобы потом выразить свои идеи и мысли.

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