Петербург вошел в топ-10 регионов России с самыми доброжелательными людьми

Социальная сеть Одноклассники подготовила новый раздел «Карта эмоций» с ежегодным рейтингом регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей.
Рейтинг составляли на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе за 2021 год. А алгоритмы выясняли эмоциональную окраску высказываний пользователей.
Самыми позитивными регионами стали Забайкальский край, Татарстан и Башкортостан. Затем идет Алтайский край, который в прошлом году занимал первую строчку рейтинга, и Хабаровский край.
Топ-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:
- Забайкальский край
- Республика Татарстан
- Республика Башкортостан
- Алтайский край
- Хабаровский край
- Санкт-Петербург
- Воронежская область
- Новосибирская область
- Иркутская область
- Свердловская область
Также в соцсети составили список с наименее позитивными жителями. В список попали те регионы, в которых пользователи реагировали на контент с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Первые строчки занимают Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край.
Топ-10 регионов с наименее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:
- Кемеровская область
- Волгоградская область
- Приморский край
- Красноярский край
- Пермский край
- Саратовская область
- Ставропольский край
- Челябинская область
- Самарская область
- Краснодарский край
Отмечается, что Петербург из «негативного» рейтинга переместился в топ позитивных жителей. Город на Неве занял в 2021 году шестую позицию. В этом году больше всего положительных эмоций вызывали темы, связанные конкурсом «Евровидение», Олимпиадой в Токио, космическим путешествием Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона. А также съемкам фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд.
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