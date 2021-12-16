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Петербург вошел в топ-10 регионов России с самыми доброжелательными людьми

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Социальная сеть Одноклассники подготовила новый раздел «Карта эмоций» с ежегодным рейтингом регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей.

Одноклассники

Рейтинг составляли на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе за 2021 год. А алгоритмы выясняли эмоциональную окраску высказываний пользователей.

Самыми позитивными регионами стали Забайкальский край, Татарстан и Башкортостан. Затем идет Алтайский край, который в прошлом году занимал первую строчку рейтинга, и Хабаровский край.

Топ-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:

  1. Забайкальский край
  2. Республика Татарстан
  3. Республика Башкортостан
  4. Алтайский край
  5. Хабаровский край
  6. Санкт-Петербург
  7. Воронежская область
  8. Новосибирская область
  9. Иркутская область
  10. Свердловская область
Одноклассники

Также в соцсети составили список с наименее позитивными жителями. В список попали те регионы, в которых пользователи реагировали на контент с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Первые строчки занимают Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край.

Топ-10 регионов с наименее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:

  1. Кемеровская область
  2. Волгоградская область
  3. Приморский край
  4. Красноярский край
  5. Пермский край
  6. Саратовская область
  7. Ставропольский край
  8. Челябинская область
  9. Самарская область
  10. Краснодарский край

Отмечается, что Петербург из «негативного» рейтинга переместился в топ позитивных жителей. Город на Неве занял в 2021 году шестую позицию. В этом году больше всего положительных эмоций вызывали темы, связанные конкурсом «Евровидение», Олимпиадой в Токио, космическим путешествием Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона. А также съемкам фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд.

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