Петербург вошел в топ-10 регионов России с самыми доброжелательными людьми

Рейтинг составляли на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе за 2021 год. А алгоритмы выясняли эмоциональную окраску высказываний пользователей.

Самыми позитивными регионами стали Забайкальский край, Татарстан и Башкортостан. Затем идет Алтайский край, который в прошлом году занимал первую строчку рейтинга, и Хабаровский край.

Топ-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году: