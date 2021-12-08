Мошенники вымогают деньги у людей в соцсетях, используя страхи перед вакцинацией

Специалисты по кибербезопасности рассказали, что многомиллионных группах в комментариях пишут, что новый штамм особенно опасен для тех, кто уже вакцинировался. Следом дают ссылку на копию сайта Минздрава с поддельным интервью министра Михаила Мурашко. Там он якобы говорит, что более 80% населения страны погибнет от штамма «омикрон», а первые умрут привитые люди.

После этого пользователей сразу перебрасывают на сайт, где ему предлагают крупный денежный перевод, но сначала юзеров просят ввести данные с банковских карт. Эксперты Group-IB отмечают, что страх и паника отлично продвигают даже самую сомнительную информацию. Уже обнаружили более 2 600 комментариев с подобными комментариями.

Напомним, холдинг Алишера Усманова USM полностью вышел из капитала VK Group, продав долю, которой владел через «МегаФон», группе «Согаз». Теперь абсолютное большинство голосующих акций принадлежат структурам, так или иначе связанным с «Газпромом».