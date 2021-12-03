Российские пользователи пожаловались на блокировку сервиса Tor

Сбои заметили как у мобильных, так и у региональных операторов связи. Специалисты проекта по отслеживанию онлайн-цензуры OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы сервиса и ни один из них не показал положительный результат. Проблемы в работе Tor отмечают в Москве, Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и других российских городах.

Блокировку подтверждает и исследователь сетевых блокировок ValdikSS. Он считает, что сервис блокируют крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы. Нет доступа почти ко всем IP-адресам, которые использует Tor.