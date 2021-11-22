В России хотят ввести каталог токсичного контента. В него войдет информация про ЛГБТ, зоофилию и опасность прививок

Ашманов считает, что в интернете есть «огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность». По его мнению, в ближайшее время этот контент запрещать не будут. Поэтому предприниматель предлагает из этих материалов создать реестр токсичного контента.

В список могут попасть информация про отказ от рождения детей, радикальный феминизм, поощрение ЛГБТ и зоофилии, насилие и опасность прививок. Ашманов предлагает блокировать, удалять или понижать в рейтингах подобный контент. Отмечается, что реестр сделают открытым для обсуждения.

В проекте сказано, что информацию будут делить на степени: от нежелательного до запрещенного. А СМИ, мессенджеры и соцсети смогут пользоваться базами реестра, если подключатся к ним через технологические разъемы.

Напомним, Роскомнадзор начал наказывать онлайн-кинотеатры за мат и эксплуатацию интереса к сексу. Российские стриминговые сервисы уже получили письма с требованием ограничить нецензурную лексику и сцены сексуального характера в транслируемых ими фильмах и сериалах.