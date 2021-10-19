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Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом с начала 2021 года

С начала года в России заблокировано более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом. Почти половину всей выявленной информации самостоятельно удалили соцсети, главными нарушителями этих требований стали Facebook и YouTube. 

Фото: Shutterstock.com

 

По данным Роскомнадзора, за последние 9 месяцев было удалено 166 тысяч запрещенных материалов по трем категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография». Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Ведомство отмечает работу соцсетей, которые самостоятельно удалили более 45% всей выявленной по указанным категориям информации. Наибольший процент неудаления наблюдается у Facebook (19%) и Youtube (11%).

«1 февраля 2021 года вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывающие соцсети самостоятельно выявлять и блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. Призываем все площадки к ответственному исполнению своих обязанностей и требований российского законодательства», — заявили в Роскомнадзоре.

Также в ведомстве заявили, что более трети все запрещенной информации, 155 584 материалов, в Роскомнадзор «прислали граждане». Их благодарят за «неравнодушие и помощь».

Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в случае, если видеохостинг не снимет ограничения с каналов Russia Today. Сделать это ведомство требует «в максимально короткие сроки». А комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять ЛГБТ, радикальных феминисток и чайлдфри к экстремистским движениям. Авторы инициативы считают, что это поможет защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в социальных сетях и интернете.

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