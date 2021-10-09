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Facebook и Isntagram восстановили работу после второго за неделю масштабного сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о возобновлении работы после масштабного сбоя, произошедшего в пятницу. Об этом сообщают РИА Новости. 

Peter Gudella / Shutterstock

О проблемах с Instagram и Facebook сообщали в пятницу пользователи из США, Канады, Германии, Великобритании, России и ряда других стран. Администрации социальных сетей признали наличие проблем и заверили, что попытаются решить проблему как можно быстрее. 

Напомним, что этот сбой стал уже вторым за неделю: 5 октября Facebook, WhatsApp и Instagram и еще ряд крупных игроков регистрировали массовые сбои по всему миру. Проблемы в работе удалось решить спустя шесть часов.

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