В Китае детям запретили пользоваться TikTok дольше 40 минут в день

Детям, которые не прошли верификацию аккаунта с указанием настоящих имени и фамилии, рекомендуется пройти эти процедуры с помощью родителей. После верификации аккаунты пользователей до 14 лет переключат на детский режим, который позволяет пользоваться TikTok только 40 минут в день. Кроме того, дети не смогут пользоваться приложением с 10 часов вечера до 6 часов утра по местному времени.

В детской версии приложения также будут доступны «научные эксперименты, музейные выставки, видео со всей страны, информация об истории и другое». В компании надеются, что эти материалы пробудят у детей интерес к одному из направлений, а также помогут им научиться чему-нибудь при просмотре видео.

Напомним, в Киевском университете культуры и искусств открылся первый в мире факультет TikTok. Его презентовал певец и ректор вуза Михаил Поплавский. Идею открытия нового направления он объяснил тем, что будущее мира за социальными сетями, а TikTok — это «инновационно и молодежно, это новый феномен».