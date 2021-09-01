Крупнейшие российские компании подписали хартию по безопасности детей в интернете

Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию о безопасности детей в интернете. В ней говорится об ограничении доступа к вредному и противоправному контенту для несовершеннолетних.
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Фото: Shutterstock.com
Документ подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком». Они договорились, что будут самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может навредить их здоровью и развитию. Помимо этого, компании будут сами удалять противоправный контент.
Также они займутся созданием развивающих материалов, будут взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей, пишут «Ведомости».
Администрация президента и правительство РФ рассматривают вариант создания новой общественной должности интернет-омбудсмена. В функции защитника участников интернет-сообщества войдет проведение переговоров с сетевыми площадками и чиновниками, отвечающими за данную сферу, а также кураторство отрасли, передают «Известия».
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