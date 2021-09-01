Школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал. Президент не понял, что нужно сделать

«А что нужно подписать, Егор? Что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?» — попытался выяснить Путин. «YouTube-канал, такая социальная сеть», — ответил Егор. «А! Хорошо-хорошо, ладно. На твой канал? Ладно, хорошо, подумаю», — пообещал президент.

Во время встречи со школьниками, одним из которых и был 10-летний ютьюбер Егор, Путин также пожаловался на большое количество информационного мусора. По его мнению, именно этот мусор подается как истина в последней инстанции и распространяется в Сети.

«Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов — интернеты, рунеты, там чего только нет, туда залезешь — там можно вроде бы узнать — все от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации: очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых», — поделился своими размышлениями Путин.

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