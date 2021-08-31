В России резко выросло число поддельных сайтов театров

О резком росте числа поддельных сайтов пишет РБК, ссылаясь на данные экспертов «дочки» «Сбера» BI.ZONE. В июле аналитики обнаружили 32 ссылки на домены поддельных театров, тогда как к концу августа их количество возросло до 351. Еще 319 ссылок на мошеннические сайты были обнаружены в поисковиках.

Чаще всего злоумышленники подделывали сайты «Ленкома», Малого театра, Театра имени Ленсовета, театров имени Станиславского, Васильева, Товстоногова, детского театра «Аквариум», а также Театра сатиры, где указывают на отсутствие технической возможности быстро заблокировать поддельные сайты.

«Мы регулярно, как минимум раз в месяц, отправляем хостинг-провайдерам жалобы на сайты-клоны, выдающие себя за официальный сайт театра, но если такой сайт вносит правки и заявляет, что просто предоставляет информационные услуги по открытым источникам — провайдеры их не трогают, потому что с правовой точки зрения они находятся в серой зоне», — говорит представитель Театра сатиры.

Для большинства фишинговых доменов за основу мошенники взяли сайт петербургского «Приют комедианта». Этому мог поспособствовать интерфейс сайта, который оказалось легко подделать, однако эксперты на рынке кибербезопасности считают, что все дело в отсутствии специального сертификата и низком уровне киберзащиты.

Среди постановок киберпреступники наиболее часто предлагали «Три товарища» Юрия Смекалова и Александра Цыпкина, «Фантазии Фарятьева», «Двое на качелях» Уильяма Гибсона, «Хорошо. Очень» Василия Шукшина, «Казанова», а также «Преступление и наказание» Константина Богомолова.

Убытки от действий злоумышленников в первую очередь получают зрители, тогда как театр несет значительный репутационный ущерб. «Ведь где бы клиент ни приобрел билет, он будет связывать его с именем нашего театра. Количество поддельных электронных билетов за время пандемии, безусловно, возросло, при этом мы не всегда можем отследить, откуда пришла фальшивка — многие из покупателей таких билетов попросту не помнят, где купили билет, и в качестве адреса сайта указывают поисковые системы», — добавил представитель Театра сатиры.