Instagram запустил новую функцию Limits для борьбы с агрессивным поведением в соцсети

Функция Limits автоматически скрывает комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно. Как отмечают в администрации Instagram, значительную часть негативных комментариев оставляют пользователи из этих двух категорий.

Также Instagram начнет показывать «более строгое предупреждение» о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев — ранее оно появлялось только после двух-трех подобных случаев.

Новые функции уже доступны для пользователей по всему миру. Кроме того, к концу августа запустят еще одно нововведение, которое позволит отфильтровать запросы на прямые сообщения по ключевым словам и фразам. Также появится папка «Спам» — все письма подобного рода будут автоматически в нее помещаться.

«Мы надеемся, что эти новые функции лучше защитят людей от просмотра оскорбительного контента — будь то расистский, сексистский, гомофобный или любой другой вид оскорблений. Мы знаем, что еще многое предстоит сделать, в том числе улучшить наши системы, чтобы быстрее находить и удалять оскорбительный контент, а также привлекать к ответственности тех, кто его публикует. Мы также знаем, что, хотя мы делаем все возможное, чтобы бороться с ненавистью на нашей платформе, эти проблемы серьезнее, чем мы можем себе представить», — отметил глава Instagram Адам Моссери.

Напомним об еще одном нововведении Instagram. Теперь все новые аккаунты, зарегистрированные пользователями до 16 лет, будут закрытыми по умолчанию.