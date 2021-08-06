ВКонтакте открыла третий штаб в Петербурге — с террасой на крыше и видом на Исаакиевский собор

Штаб расположился в историческом месте: дом здесь построили в 40-е годы XVIII века. Раньше им владели купцы, там же успели поработать мебельная фабрика и магазин модных товаров мадам Сихлер. В начале 2000-х годов была проведена капитальная реконструкция здания. ВКонтакте разместилась на втором, третьем и четвертом этажах, чуть позднее запустится шестой этаж с открытой террасой — команда планирует проводить здесь внутренние мероприятия, рабочие встречи и встречать закаты с видом на Исаакиевский собор. Часть рабочего пространства будет отведена под коворкинг для тех, кто выбрал гибридный режим работы. Это универсальные рабочие места — они не закреплены за кем-то одним, а бронируются ровно на тот день, когда сотруднику нужно прийти в штаб.

«Команда ВКонтакте постоянно растет — вместе с задачами, которые мы перед собой ставим. Для нового штаба мы выбрали здание, которое продолжает традиции Зингера и Дома у Красного моста. Сейчас мы завершаем ремонтные работы и наводим уют на верхних этажах, но офис уже принимает сотрудников. Прийти поработать на Большую Морскую смогут те, кому обязательно нужно находиться в штабе, а большая часть команды продолжит трудиться в удаленном режиме. В будущем мы обязательно проведем новоселье — как только это позволит сделать эпидемическая обстановка», — отметила руководитель ВКонтакте Марина Краснова.

Новый офис открылся в двух минутах от штаба ВКонтакте в доме у Красного моста, открытого в феврале 2020 года, и в десяти от главного — в Доме Зингера. Помимо петербургских, у ВКонтакте есть штаб в Москве и еще один, выездной, в Сочи. Также в 2019 году у компании появились региональные представители в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде, а в январе 2020 года — в Казахстане. Всего в компании работают более 1 400 человек.