Никаких больше инвайтов: Clubhouse открыл доступ для всех пользователей

Ранее в Clubhouse можно было попасть только по приглашению уже зарегистрированных участников, которое называлось инвайтом. Такая система, по признанию разработчиков, была важной частью ранней истории соцсети и позволяла ей расти равномерно. Теперь зарегистрироваться может любой человек, скачавший приложение для iOS и Android.

«Мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Любой человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам. А лучшие комнаты — те, где вы встречаетесь с людьми за пределами вашего круга общения, с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир», — заявили создатели соцсети.

По информации The Verge, сейчас в листе ожидания на регистрацию в Clubhouse находятся десять миллионов человек. Ежедневно в соцсети создаются полмиллиона комнат для общения, рассказали создатели Clubhouse. Точных данных об общем числе пользователей соцсети они не привели.

Clubhouse — это социальная сеть, в которой люди могут создавать комнаты и общаться в них только голосом, без текста, картинок и видео. После окончания разговора все материалы стираются. Она появилась еще в марте 2020-го, но заговорили о ней (буквально все!) только в феврале 2021 года: там можно было встретить знаменитостей от Илона Маска до Анастасии Ивлеевой. Вспоминаем архивный материал о том, как первые активные русскоязычные пользователи приложения объясняли, чем приложение интересно и какую пользу может принести.