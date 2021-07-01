«Мы больше не приложение для обмена фото»: Instagram начнет развивать видеонаправление

«Грядут изменения в видео в Instagram. В Instagram мы всегда стараемся создавать новые функции, которые помогут вам получить от них максимум удовольствия. Сейчас мы сосредоточены на четырех ключевых областях: авторы, видео, покупки и обмен сообщениями». — сообщил глава соцсети Адам Моссери.

В ближайшее время Instagram планирует экспериментировать с «широкоэкранным, иммерсивным, развлекательным, мобильным» видео. По словам Моссери, соцсеть изменит рекомендательную систему — в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.

Новые функции будут вводиться постепенно, первые из них — в ближайшие пару месяцев. Instagram также будет уделять больше внимания поддержке создателей контента, торговле и обмену сообщений. «Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками», — резюмировал Моссери.