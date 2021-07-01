«Мы больше не приложение для обмена фото»: Instagram начнет развивать видеонаправление

Instagram начнет развивать видеонаправление внутри социальной сети — в частности, запустит полноэкранные видео. Это необходимо, чтобы конкурировать с TikTok и YouTube.
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AdriaVidal / Shutterstock.com
«Грядут изменения в видео в Instagram. В Instagram мы всегда стараемся создавать новые функции, которые помогут вам получить от них максимум удовольствия. Сейчас мы сосредоточены на четырех ключевых областях: авторы, видео, покупки и обмен сообщениями». — сообщил глава соцсети Адам Моссери.
В ближайшее время Instagram планирует экспериментировать с «широкоэкранным, иммерсивным, развлекательным, мобильным» видео. По словам Моссери, соцсеть изменит рекомендательную систему — в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.
Новые функции будут вводиться постепенно, первые из них — в ближайшие пару месяцев. Instagram также будет уделять больше внимания поддержке создателей контента, торговле и обмену сообщений. «Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками», — резюмировал Моссери.
Changes are coming to video on Instagram 📺— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) June 30, 2021
At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf
Напомним, ранее Instagram объявил о запуске новых функций в России. Пользователям стали доступны аналогичный TikTok сервис видео Reels, а также музыкальный стикер в Stories. С его помощью можно будет добавлять музыку к своим историям и отвечать на вопросы песнями. Также Instagram разрешил пользователям загружать фото и видео с десктопной версии. По крайней мере, части пользователей — официально о новой функции не было объявлена. Редакция «Собака.ru» убедилась: работает!
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