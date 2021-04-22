Чтобы начать загружать и просматривать фотографии в формате 4К, нужно включить функцию в разделе «Использование данных» в настройках приложения, а затем активировать пункты «высококачественные изображения» для просмотра фотографий в 4K и «загрузка высококачественных изображений» для их загрузки.

Пользователи могут выбрать, как именно просматривать и загружать фотографии в формате 4K — только через Wi-Fi или также при подключении к мобильному интернету. Функция работает аналогично тому, как Twitter обрабатывает или воспроизводит видео с более высоким разрешением.

Ранее в Twitter изображения с более высоким разрешением до 4096×4096 поддерживала только веб-версия соцсети. На мобильных устройствах были доступны только фотографии с максимальным разрешением 2048×2048. Тестировать возможность загрузки изображений в формате 4K в компании начали в начале 2021 года.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор применил к Twitter первичное замедление скорости работы. Однако администрация Twitter повысила скорость удаления материалов — поэтому ведомство решило дать соцсети еще один шанс и дополнительное время на избавление от нежелательного контента. Позже представители Twitter провели переговоры с Роскомнадзором и заявили о готовности реагировать на запрещенный контент сообща. В компании придерживаются «нулевой терпимости» к подобного рода твитам — продвижение или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит правилам сети.