Instagram начнет автоматически скрывать оскорбительные сообщения — будь то слова, фразы или даже эмодзи

«Мы понимаем влияние, которое оскорбительный контент может оказать на людей — будь то расистские, сексистские, гомофобные или другие высказывания. Никто не должен испытывать это в Instagram. Вот почему мы представляем новый инструмент, который при включении автоматически фильтрует сообщения в DM, содержащие оскорбительные слова, фразы и эмодзи — чтобы вам никогда не приходилось их видеть», — говорят в администрации Instagram.

Новый инструмент ориентирован на контент, получаемый в личных сообщениях (DM), поскольку именно здесь люди получают больше всего оскорблений. Он будет работать аналогично фильтрам в комментариях, которые позволяют скрыть нежелательные из них и выбрать, какие слова пользователь не хочет видеть под своими постами.

Вся фильтрация сообщений будет выполняться на устройстве пользователя — функция не будет отправлять содержимое сообщений обратно на серверы Instagram. Также использование этой функции не передает содержание ваших личных сообщений. Новая функция станет доступна в ближайшие недели в одном из следующих обновлений приложения для iOS и Android. Включить и выключить фильтр можно в специальном разделе настроек конфиденциальности, который называется «Скрытые слова».

Напомним, ранее Instagram и Facebook начали тестирование скрытия лайков. Теперь пользователи смогут выбрать, видеть их или нет. А еще в России будет запущена функция Instagram Shopping, позволяющую компаниям продавать товары через отметки в постах и «историях».