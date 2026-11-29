«Водоканал» закончил консервацию городских фонтанов. О завершении работ сообщило правительство Санкт-Петербурга.

Из чаш и трубопроводов удалили воду, системы продули, а декоративные детали очистили. Это необходимо, чтобы при замерзании вода не повредила конструкции.

Насосы, насадки для подачи струй и светильники сняли и перевезли в мастерские с подходящим температурным режимом. В подземных камерах управления проверили отопление и вентиляцию, а уязвимые элементы на поверхности закрыли защитными материалами.

В течение зимы специалисты проверят оборудование и заменят неисправные детали перед новым запуском фонтанов.