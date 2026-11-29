Правительство России утвердило⁠ средние региональные индексы изменения платы за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года. Для Петербурга показатель составит 15%, для Ленинградской области – 17,7%.

Индекс ограничивает рост общей платы за коммунальные услуги при прежнем объеме потребления. При этом вода, отопление и электричество могут подорожать по-разному. Плата за содержание жилья и взносы на капремонт регулируются отдельно.

Для некоторых муниципалитетов документ допускает отклонения от среднего регионального показателя. В Петербурге такое отклонение равно нулю. Установление и соблюдение ограничений будет контролировать Федеральная антимонопольная служба, сообщили в ведомстве⁠.

Ранее Собака.ru обсудила с профессором НИУ ВШЭ Сергеем Сиваевым⁠, почему растут коммунальные платежи и приведет ли повышение тарифов к улучшению качества услуг.