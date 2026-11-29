Как сообщил синоптик Михаил Леус, 29 ноября Петербург окажется под влиянием атмосферного фронта. Небо будет преимущественно облачным, пройдет снег и мокрый снег, местами с дождем.

В городе температура составит от 0 до +2 градусов, в Ленинградской области – от −3 до +2. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление немного снизится до 777 миллиметров ртутного столба, но останется значительно выше нормы – на 16–18 единиц.

В понедельник, 30 ноября, существенных осадков не ожидается. Ночью в Петербурге похолодает до −5…−3 градусов, днем температура составит −3…−1.