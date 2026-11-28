Музей откроет бесплатный вход ко Дню святой Екатерины. Акция пройдет в нескольких комплексах Эрмитажа, для посещения потребуется оформить билет. Их количество ограничено.
День святой Екатерины отмечают 7 декабря. В этом году праздник выпадает на понедельник – выходной день в музее, поэтому бесплатное посещение организуют накануне, в воскресенье.
Посетители смогут попасть в Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Зимний дворец Петра I и Музей Императорского фарфорового завода. В реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» бесплатное посещение предусмотрено только в составе экскурсионной группы.
Как объясняют в Эрмитаже, бесплатные билеты обычно появляются на сайте за два–четыре дня до акции. Точную дату музей сообщает в своих соцсетях. Оформить билеты можно онлайн или получить в кассах в день посещения при наличии.
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