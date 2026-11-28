День святой Екатерины отмечают 7 декабря. В этом году праздник выпадает на понедельник – выходной день в музее, поэтому бесплатное посещение организуют накануне, в воскресенье.

Посетители смогут попасть в Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Зимний дворец Петра I и Музей Императорского фарфорового завода. В реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» бесплатное посещение предусмотрено только в составе экскурсионной группы.

Как объясняют в Эрмитаже⁠, бесплатные билеты обычно появляются на сайте за два–четыре дня до акции. Точную дату музей сообщает в своих соцсетях. Оформить билеты можно онлайн⁠ или получить в кассах в день посещения при наличии.