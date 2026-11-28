По прогнозу Михаила Леуса, 28 ноября в Петербурге ожидается от −3 до −1 градуса и облачная погода с прояснениями. Город окажется под влиянием антициклона. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

В Ленобласти температура составит от −5 до 0 градусов. На востоке региона местами пройдет небольшой снег. Атмосферное давление повысится до 780 миллиметров ртутного столба – на 19–21 единицу выше нормы.

В воскресенье, 29 ноября, синоптик прогнозирует в Петербурге от 0 до +2 градусов и местами небольшой снег. Александр Колесов предупредил о возвращении теплого морского воздуха. По его данным, в воскресенье возможны мокрый снег и морось.

В начале следующей недели вновь подморозит, но ненадолго. Как сообщил Колесов, к 1 декабря потеплеет до +2…+3 градусов, а затем пойдут дожди.