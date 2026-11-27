Обломки дронов упали в Приморском и Выборгском районах города, они повредили фасад и остекление в многоэтажном жилом доме на улице Лидии Зверевой. Пострадала женщина, ее госпитализировали. Жильцов двух подъездов временно разместили в школе № 575, им оказывают необходимую помощь.

Также в Приморском и Выборгском районах повреждены остекление и несколько автомобилей. На месте работают экстренные службы. Сотрудники ЖКХ проводят оценку повреждений и восстановительные работы.

В сторону Петербурга летело 55 БПЛА, из них 10 сбито над Новгородской областью, 45 — над Ленинградской областью и Петербургом.

Об опасности БПЛА власти Ленобласти объявили 27 ноября в 3:21. Как рассказал губернатор Александр Дрозденко, по предварительным данным, пострадавших и повреждений в регионе нет. Был временно перекрыт Ладожский мост — с него работали мобильные огневые группы.

В Пулкове ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в 4:19, их сняли спустя четыре часа. К девяти утра в аэропорту более чем на два часа задержали 25 рейсов и два отменили.