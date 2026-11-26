При односменной работе, по словам чиновника, дворники могут рассчитывать на зарплату в 75 тысяч рублей до вычета налогов. Однако, говорит Удод, зимой в одну смену практически никто не работает.

«Постоянно авралы, постоянно снег, дворники выходят на полуторасменную, где-то на двухсменную, поэтому деньги совершенно другие. Плюс премиальный фонд, плюс другие вещи. Это все влияет. Плюс улучшение условий труда», — комментирует начальник Жилкома.

В 2025 году, по данным Смольного, средний уровень зарплаты достиг 121,5 тысячи рублей. Этот показатель на 21% превышает среднероссийский уровень, говорил губернатор Петербурга Александр Беглов в мае. А в ноябре градоначальник поделился прогнозом о том, что к 2029 году среднемесячная номинальная зарплата в городе приблизится к 170 тысячам рублей.

Ранее в Комблаге заявили, что привлекают к уборке улиц временных работников с помощью сервиса «Яндекс Смена». На подработку чаще всего выходят студенты. Например, в Василеостровском районе таким образом к работе подключили учащихся Горного университета. Укомплектованность жилищных агентств дворниками, занятыми уборкой внутриквартальных территорий, к началу сезона составляла 86%. При этом для работы зимой этот показатель должен составлять не менее 95%.