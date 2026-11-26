На Ладоге рыбаки увидели за бортом наблюдающую за пароходом нерпу. Люди помахали животному рукой — тюлень помахал им в ответ. Когда промысловики разглядели на спине у животного антенну, они связались с инспекторами национального парка «Ладожские шхеры» и сообщили им об этой странной встрече. В «Фонде друзей балтийской нерпы» попросили людей сообщить, если тюленя снова где-то увидят.

«Судя по видео, наш с вами дорогой и любимый Крошик выглядит упитанным и активным нерпом и на ручки к человеку лезть не собирался. <...> Ну и теперь вопрос лишь в том, начал ли Крош потихоньку возвращаться к людям в связи с наступлением холодов или это было просто мимолетное и приятное для всех общение», — прокомментировали в фонде.

В сентябре Крошик покинул «Фонд друзей балтийской нерпы» после 10 лет жизни с людьми и отправился в открытую Ладогу. Перед выпуском в дикую природу к шерсти тюленя прикрепили датчик, который позволял специалистам отслеживать передвижение животного. В ноябре прибор перестал работать из-за ухода обслуживающей его компании с российского рынка.