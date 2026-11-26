О встрече с тюленем, который с сентября живет в дикой природе, рассказали рыбаки, пишут в «Фонде друзей балтийской нерпы». Организация также поделилась видео, который записал экипаж рыболовецкого судна. На нем животное машет людям лапой.
На Ладоге рыбаки увидели за бортом наблюдающую за пароходом нерпу. Люди помахали животному рукой — тюлень помахал им в ответ. Когда промысловики разглядели на спине у животного антенну, они связались с инспекторами национального парка «Ладожские шхеры» и сообщили им об этой странной встрече. В «Фонде друзей балтийской нерпы» попросили людей сообщить, если тюленя снова где-то увидят.
«Судя по видео, наш с вами дорогой и любимый Крошик выглядит упитанным и активным нерпом и на ручки к человеку лезть не собирался. <...> Ну и теперь вопрос лишь в том, начал ли Крош потихоньку возвращаться к людям в связи с наступлением холодов или это было просто мимолетное и приятное для всех общение», — прокомментировали в фонде.
В сентябре Крошик покинул «Фонд друзей балтийской нерпы» после 10 лет жизни с людьми и отправился в открытую Ладогу. Перед выпуском в дикую природу к шерсти тюленя прикрепили датчик, который позволял специалистам отслеживать передвижение животного. В ноябре прибор перестал работать из-за ухода обслуживающей его компании с российского рынка.
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