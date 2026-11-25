Бывшее здание Банка Северных стран, признанное региональным памятником архитектуры, находится на углу Пионерской улицы и Рыночной площади. Первое бракосочетание на этой локации проведут в «зеркальную дату» — 27 февраля 2027 года. Пары, желающие связать здесь себя узами брака, еще могут успеть подать документы. Как это сделать, можно узнать в Управлении ЗАГС районной администрации.

По словам Дрозденко, в ходе завершившейся в прошлом году реконструкции мастера смогли сохранить исторический облик здания. На своих местах остались гранитные колонны, стеклянный потолок с подсветкой, исторический пол из плитки терраццо и кованая решетка эпохи модерна. Дизайн-проект приспособления здания под библиотеку вышел в финал архитектурной премии «Золотой Трезини».