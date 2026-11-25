Новую площадку для бракосочетаний разместят прямо в зале библиотеки, которую открыли в историческом здании за Круглой башней после реконструкции в 2025 году, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Влюбленные не помешают читателям — библиотека продолжит работу, говорит глава региона.
Бывшее здание Банка Северных стран, признанное региональным памятником архитектуры, находится на углу Пионерской улицы и Рыночной площади. Первое бракосочетание на этой локации проведут в «зеркальную дату» — 27 февраля 2027 года. Пары, желающие связать здесь себя узами брака, еще могут успеть подать документы. Как это сделать, можно узнать в Управлении ЗАГС районной администрации.
По словам Дрозденко, в ходе завершившейся в прошлом году реконструкции мастера смогли сохранить исторический облик здания. На своих местах остались гранитные колонны, стеклянный потолок с подсветкой, исторический пол из плитки терраццо и кованая решетка эпохи модерна. Дизайн-проект приспособления здания под библиотеку вышел в финал архитектурной премии «Золотой Трезини».
Четырехэтажной здание в стиле модерн построили в 1900 году по проекту финского архитектора Вальдемара Аспелина. Фасад дома отличают балконы и скульптуры грифонов по краям. В советский период его помещения занимали государственные учреждения. Позже здание вновь заняла финансовая организая — Выборг-Банк, который прекратил свою работу в 2016 году.
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