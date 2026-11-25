Зима уже пришла в Ленобласть, но в Петербурге воздух пока не остывает до отрицательных значений. Тепло и мокрый снег с Ладоги приносит ветер. Однако воздушные массы начинают перестраиваться: «холод нависает» над городом — морозы уже установились на территориях севернее Петербурга, отмечает синоптик.

В среду температура в городе достигнет 0…+2 градусов, в Ленобласти — -3…+2, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В четверг ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадков не будет, на дорогах может образоваться гололедица, ночью и днем ожидаются морозы от -1 до -3 градусов.

При этом в ближайшие дни погоду будет определять антициклон, пишет Колесов. Ветер сменит направление, и осадки с Ладоги перестанут поступать в Петербург. Температура воздуха опустится до -2…-5 градусов.