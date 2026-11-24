На карте наблюдений можно посмотреть, каких птиц встречали в регионе за последние дни, где именно их заметили и сфотографировали. К каждой записи прикреплены фотографии, время и место встречи. Здесь же можно отфильтровать редкие виды и открыть карточку конкретного наблюдения.

Если включить фильтр «Сектор атласа», Петербург и Ленобласть будут разделены на 1753 участка, для каждого из которых собрали статистику наблюдений. Всего в базе — более 500 тысяч записей. На карте можно увидеть, какие виды и сколько раз встречали в конкретном секторе, а также оценить вероятность их гнездования. Кроме того, пользователь может увидеть, какие птицы зимуют на территории, а какие пролетают через нее во время миграции.

Во вкладке «Атлас» можно найти изображение птицы, статистику по встречам с людьми, статус животного в Красной книге и аудиозапись с его голосом.

Проект вырос из телеграм-каналов о птицах, при разработке атласа автор также ориентировался на опыт московских коллег, создавших аналогичную карту. Сайт birdradar.ru объединяет данные из нескольких источников, в том числе международных платформ iNaturalist и GBIF, а также сведения из проекта по изучению гнездования птиц в Петербурге и Ленобласти.