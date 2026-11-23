Игру можно найти на портале «Стройблок 47». Игроку предстоит ехать на снегоуборочной машине и расчищать дороги Ленобласти, стараясь не собирать жалобы на свою работу. Техникой можно управлять с помощью мышки или стрелок на клавиатуре. За каждый убранный сугроб начисляют очки.

На экране также есть указатель с названиями локаций и изображениями их главных достопримечательностей. Игрокам доступны 12 точек, среди них — Ивангород, Старая Ладога, Гатчина, Приозерск, Шлиссельбург, Луга и Волхов. Интерфейс также включает рейтинг игроков — свой результат можно увидеть в общем зачете.

Утром в понедельник снег слоем 1-3 сантиметра лег не только в Ленобласти, но и в Петербурге, сообщил синоптик Александр Колесов. В некоторых районах региона высота снежного слоя составляла до 20 сантиметров.

Как отчитались в петербургском Комблаге, уборкой улиц займутся 745 коммунальных машин и 941 работник. В Ленобласти к зиме готовы более 1,4 тысяч единиц техники и более 1,2 тысяч работников, заявили в региональном Комитете по ЖКХ. В ГАТИ рассказали, что районы Петербурга приступили к первой в сезоне обработке улиц от гололеда. Работы должны выполнить до 27 ноября.

Ранее в Комблаге заявили, что привлекает к уборке улиц временных работников с помощью сервиса «Яндекс Смена». На подработку чаще всего выходят студенты. Например, в Василеостровском районе таким образом к работе подключили учащихся Горного университета. Укомплектованность жилищных агентств дворниками, занятыми уборкой внутриквартальных территорий, к началу сезона составляла 86%. При этом для работы зимой этот показатель должен составлять не менее 95%.