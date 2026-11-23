Из-за ограниченного времени работы эстонского пункта пропуска в Нарве 22 ноября около 200 человек из России не успели попасть на территорию европейского государства, сообщили в Северо-западном таможенном управлении. Ситуацию на российской границе с балтийскими странами ведомство называет «напряженной».
Из-за «неритмичного приема» эстонскими и латвийскими КПП на государственной границе образуются скопления людей и транспорта, отмечают в ведомстве. Эстонская сторона ужесточает контроль в отношении пассажиров, некоторых граждан возвращают обратно, утверждают российские таможенники. Накануне, по их данным, 40 людям пришлось вернуться на автомобильном пункте пропуска Куничина Гора. В Ивангороде в этот день в Эстонию пыталось попасть 280 человек.
В таможне призывают граждан при планировании поездок учитывать «сложную ситуацию» на границе с Республикой Беларусь и стран ЕС, а также предстоящие закрытие Эстонией автомобильных пунктов пропуска с 1 декабря.
О решении закрыть сухопутную границу правительство европейского государства сообщило 20 ноября. Меру власти страны анонсировали после атаки на оборонное предприятие. По их мнению она необходима, «чтобы снизить риски» для национальной безопасности.
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