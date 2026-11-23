Пока в городе плюсовая температура, но к середине недели столбик термометра опустится ниже нуля, а снег станет сухим, поэтому какое-то время он не будет таять. Плюсовые значения ждут город в понедельник и вторник, при этом температура продолжит плавно понижаться. Уже вечером 24 ноября осадки начнут замерзать на дорогах, ожидается гололедица. С середины недели в Петербурге установится отрицательная температура. При этом осадки со второй половины недели прекратятся из-за антициклона.

Утром в понедельник снег слоем 1-3 сантиметра лег не только в Ленобласти, но и в Петербурге. На востоке региона больше всего выпало осадков в Винницах — 20 сантиметров, в Вознесенье — 14 сантиметров, в Лодейном поле — 12 сантиметров. На западе области, по словам Колесова, выделилось только Соснова с сугробами в 13 сантиметров.

В ГАТИ рассказали, что районы Петербурга приступили к первой в сезоне обработке улиц от гололеда. Работы должны выполнить до 27 ноября.