Сегодня, 22 ноября, Петербург окажется между двумя циклонами. По прогнозу Михаила Леуса, в городе сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Ближе к вечеру ожидается туман.

Воздух в Петербурге прогреется до 0…+2 градусов, в Ленинградской области – до 0…+3. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 мм ртутного столба, оставаясь ниже нормы.

В понедельник, 23 ноября, Леус прогнозирует небольшой снег и местами гололедицу. Ночью температура составит −1…+1 градус, днем – 0…+2.

Ранее Александр Колесов сообщал, что снег продолжится и во вторник. По его прогнозу, в начале недели в Петербурге может сформироваться небольшой снежный покров.