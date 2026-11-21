Комитет экономического развития Ленобласти предложил ограничить размещение «наливаек» на территориях рядом с многоквартирными домами. Идея «радиусов трезвости», или «сухих зон», изложена в отчете ведомства, сообщил 47news⁠. Размеры таких зон и сроки их возможного появления пока не названы.

Предложение появилось после оценки действующих антиалкогольных мер. По данным комитета, с сентября 2024 года до конца 2025-го число заведений общепита в многоквартирных домах региона уменьшилось со 102 до 54. Ведомство связывает сокращение с уходом баров сети «РосАл». При этом влияние ограничений на спрос чиновники считают временным: покупатели постепенно приспосабливаются к новым правилам.

Помимо плотной застройки, в отчете отмечают другую сложность. Заведение может заявить себя рестораном и претендовать на круглосуточную продажу алкоголя.

Ранее Собака.ru рассказывала о правилах для «наливаек» в Петербурге⁠. В августе 2025 года Смольный утвердил порядок ведения реестра ресторанов, которым разрешена ночная торговля алкоголем.