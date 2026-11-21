Обычно самки с потомством первыми отправляются в берлоги, но в этом году они продолжают бодрствовать. Причину биолог Павел Глазков объяснил необычно теплой погодой. По его словам, медведи начнут залегать в берлоги, когда установятся устойчивые отрицательные температуры. Снежный покров также способствует этому, однако животные не обязательно будут ждать снега.

На кадрах, которыми Глазков поделился в канале «Каждой твари по паре»⁠, все четверо выглядят упитанными. Медвежата появились на свет прошлой зимой – сейчас им около десяти месяцев.

По данным областного комитета по охране объектов животного мира, в регионе обитают 3269 бурых медведей, поэтому шанс столкновения с ними не равен нулю. Встреча с животными может произойти не только в лесу, но и на популярных экотропах.