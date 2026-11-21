В Кингисеппском районе видеоловушка сняла медведицу с тремя детенышами. Животные не впадают в спячку из-за аномально теплой осени.
Обычно самки с потомством первыми отправляются в берлоги, но в этом году они продолжают бодрствовать. Причину биолог Павел Глазков объяснил необычно теплой погодой. По его словам, медведи начнут залегать в берлоги, когда установятся устойчивые отрицательные температуры. Снежный покров также способствует этому, однако животные не обязательно будут ждать снега.
На кадрах, которыми Глазков поделился в канале «Каждой твари по паре», все четверо выглядят упитанными. Медвежата появились на свет прошлой зимой – сейчас им около десяти месяцев.
По данным областного комитета по охране объектов животного мира, в регионе обитают 3269 бурых медведей, поэтому шанс столкновения с ними не равен нулю. Встреча с животными может произойти не только в лесу, но и на популярных экотропах.
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