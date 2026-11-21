С 1 января 2027 года в Ленинградской области нельзя будет привлекать иностранцев с трудовыми патентами к приготовлению питания для государственных и муниципальных учреждений или на их территории. Об утверждении ограничений сообщает 47news⁠.Под действие постановления попадают столовые и буфеты в школах и больницах, а также предприятия, которые готовят и доставляют еду для таких учреждений.

Одновременно на 2027 год сохраняются ограничения для легкового такси и перевозок на арендованных автомобилях с водителем. В Ленобласти запрет на работу иностранцев с патентами в такси действует с лета 2024 года.

Работодателям отводят три месяца со дня вступления постановления в силу, чтобы привести состав сотрудников в соответствие с требованиями. Документ опубликован на официальном портале правовых актов Ленобласти⁠.

Ограничения относятся именно к работникам с патентами. Гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана этот документ для трудоустройства в России не требуется, поэтому запрет их не затрагивает.

В Петербурге также предложили продлить ограничения для иностранных работников на следующий год. Как ранее писала Собака.ru⁠, городской проект касается такси, доставки, розничной торговли, салонов красоты, фитнес-клубов и некоторых медицинских услуг.