По прогнозу Михаила Леуса, в течение дня в облаках появятся прояснения. Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление повысится до 748 мм ртутного столба, но останется ниже нормы. В Ленинградской области ожидается от 0 до +4 градусов.

В воскресенье, 22 ноября, станет немного холоднее. Ночью температура составит от −1 до +1 градуса, днем – от 0 до +2. Местами возможны небольшой снег, мокрый снег и гололедица.

Выходные станут переходным периодом от осени к зиме, отметил Александр Колесов в прогнозе, опубликованном 20 ноября. По его данным, в понедельник с севера к городу приблизится зона снежных осадков. Во вторник снег продолжится, и в Петербурге начнет формироваться небольшой снежный покров.