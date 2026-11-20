По словам зооволонтеров, лекарств пока достаточно, но вводить их необходимо постепенно, с помощью капельниц. Поэтому сейчас центр ищет шприцевые инфузоматы. Организации нужны добровольцы, которые смогут обзвонить петербургские магазины медтехники, узнать о наличии нужного оборудования и его стоимости. Помочь с поиском можно, написав организации в соцсетях. Также актуальна помощь с покупкой фиолетовых внутривенных катетеров или финансовая поддержка «Сирина» — по ссылке или реквизитам, опубликованным в соцсетях организации.

Десять уток достали из загрязненного мазутом Муринского ручья накануне вечером. 12 часов специалисты отмывали птиц, одна утка погибла. На загрязнение водоема и резкий запах нефтепродуктов жители Мурина пожаловались 17 ноября. Горожане делились снимками загрязненного водоема в чатах. По оценке спасателей, толщина мазутной пленки достигала не менее 10 сантиметров. По факту загрязнения проверку проводит Природоохранная прокуратура.