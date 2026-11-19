С 2024 года в городе работает Центр комплексного контроля городского хозяйства. Его операторы используют данные 110 тысяч городских камер, 80 тысяч из них анализирует ИИ. Система помогает находить нарушения в уборке и следить за тем, чтобы их устраняли.

Если к весне 2026 года «Городовой» мог выявлять 23 вида нарушений, то к лету он стал замечать более 30. За первое полугодие 2026 года с его помощью вынести 1165 постановлений. Что еще умеет эта система, чем отличается от обычных камер наблюдения и какую пользу она приносит благоустройству Петербурга, Собака.ru рассказывала в этом материале.